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Bekçi, ağabeyini darp eden kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü 

İZMİR'in Buca ilçesinde, istirahatli olduğu öğrenilen bekçi A.Y. (27), iddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Y.Y.'yi darbettiği ileri sürülen Şehmus Devrin'i (30) tabanca ile vurdu. Boynuna ve bacağına kurşun isabet eden Devrin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olaydan sonra kaçan bekçi ile ağabeyi ise kısa sürede yakalandı. 

04 Haziran 2021 Cuma 09:51
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Bekçi, ağabeyini darp eden kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü 

Olay, saat 19.40 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 HY 2945 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin, trafikte yol verme meselesi nedeniyle 45 DV 709 plakalı otomobil sürücüsü Y.Y.  ile tartıştı. İddiaya göre Devrin, otomobili ile Y.Y.'nin önünü kesti. Araçlarından inen ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada, ağabeyinin darp ediliğini gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi A.Y., kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesi üzerine A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise 45 DV 709 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakındaki Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Bu sırada Devrin'in vurulduğunu duyan yakınları da hastaneye akın etti. Devrin doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Şehmus Devrin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılamak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

POLİS, BEKÇİ VE AĞABEYİNİ YAKALADI 

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan bekçi ile ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta otomobilde yakalandı. İki şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, Şehmus Devrin ve Y.Y.'nin otomobilinde incelemelerde bulundu. Bu sırada Devrin'in yakınlarının Y.Y.'nin otomobiline zarar verdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bekçi A.Y.'nin istirahatli olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBucaBekçiKavgaCinayetDarp
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