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Bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2’si yaşamını yitirdi.  

04 Mayıs 2022 Çarşamba 08:33
Bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, bayram ziyareti için geldikleri akrabalarından dönen ve içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobil, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce silahsaldırıya uğradı. Çok sayıda merminin isabet ettiği otomobildeki A.D., M.D., S.D., G.D., ve N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan ve anne ile kızı olduğu belirtilen G.D. ile N.D., yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Silahlı saldırı haberini alan ailenin yakınları Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanenin önünde toplandı. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ölenlerin yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. G.D. ile N.D.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yaralılar A.D., M.D. ve S.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 

Jandarma ekipleri, çok sayıda merminin isabet ettiği otomobilde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBağlarSilahSaldırıCinayet
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