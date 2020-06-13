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Bayraklı'daki eğik bina, tehlike saçmaya devam ediyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, eğik duran ve depreme dayanıksız olduğu belirlendikten sonra tahliye edilen Çiğdem Apartmanı, yıkılmayı bekliyor. Mahalleliler, binanın çevresinden geçerken endişe duyduklarını ve yıkımın bir an önce gerçekleşmesini istediklerini söyledi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 09:39
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Bayraklı'daki eğik bina, tehlike saçmaya devam ediyor

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi'ndeki 151 numaralı 'Çiğdem Apartmanı'nın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 22 daireli apartmanın sakinlerine tebligat gönderdi. Ekipler 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Şubat ayında, Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde, apartman tamamen tahliye edildi. Tüm dairelerin pencere ve kapıları da söküldü. Ancak apartmanın boşaltılmasına rağmen, yıkım işlemi henüz gerçekleşmedi.

'HER AN YIKILACAK KORKUSUYLA YOLUN KARŞISINA GEÇİYORUZ'

Mahallede oturan Mehmet Ali Özkiremit, bina için yıkım kararı çıkarıldığını, ancak 2 aydır bir gelişme olmadığını belirterek, "Yıkacaklardı, ancak hala yıkılmadı. İçeriye yabancılar giriyor. Hapçılar, içkiciler buraya geliyor, bir şey diyemiyorsun. Bir önlem alınmadı. Biz buranın bir an önce yıkılmasını istiyoruz. İki aydır buraya ne gelen var ne giden var" dedi.

Hüseyin Ateş ise "Bu binanın burada olmasını istemiyoruz. Burası her an için tehlike arz ediyor. Her an yıkılacakmış korkusuyla, kendimizi sakınmak için yolun karşısına geçiyoruz. Gereken bir an önce yapılsın" diye konuştu.

Diğer vatandaşlar da binanın kendileri için tehlike arz ettiğini söyleyerek, bir an önce yıkılması için çağrıda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBayraklıBinaHasar
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