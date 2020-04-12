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Batmanlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek

BATMAN'da fırıncı Talat Kızılkan (54), koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ekmeği ücretsiz veriyor. Fırının camına 'Fedakar sağlık çalışanlarımıza ekmeğimiz ücretsiz' yazısı asan Kızılkan, "Amacımız, bizlere hizmet veren sağlık çalışanlarının yanında olmak" dedi.

12 Nisan 2020 Pazar 09:00
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Batmanlı fırıncıdan sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek

Koronavirüs salgınıyla gece gündüz demeden, fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına, Batman'da fırın işleten Talat Kızılkan, ekmeği ücretsiz olarak veriyor. Bahçelievler Mahallesi'ndeki Abdurrezak Ceylan Caddesi'nde 40 yılı aşkın süredir fırın işleten Kızılkan, dükkanın camına astığı 'Fedakar sağlık çalışanlarımıza ekmeğimiz ücretsiz' yazısıyla sağlıkçılara kendi imkanıyla destek olmayı amaçladığını söyledi. Sağlık çalışanlarına ücretsiz ekmek uygulamasını 30 Haziran'a kadar sürdüreceğini belirten Talat Kızılkan, "Koronavirüs nedeniyle bizler için canla başla çalışan sağlık görevlilerine ihtiyaçları kadar yani 1 kişiye günde ortalama 4 ücretsiz ekmek vereceğiz. Sağlık görevlilerinin sadece çalıştıklarına dair bir kimlik kartı ya da belge göstermeleri bizim için yeterli. Amacımız, bizlere hizmet veren sağlık çalışanlarının yanında olmak. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanFırınEkmek
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