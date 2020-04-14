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Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı. Çocuklardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

14 Nisan 2020 Salı 12:57
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Başıboş köpekler oyun oynayan çocuklara saldırdı: 3 ağır 6 yaralı

ŞANLIURFA - Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Berat A., Hayrünnisa G., Kadir D., Davut S., Miran İ.ve Havva K. isimli çocuklara, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi. Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaViranşehirBaşıboş Köpekler
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