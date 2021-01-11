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Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı olarak 1967 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin yüzde 5'e düşmesiyle; su altında kalan demiryolu köprüsünün ayakları ile Hicaz Demiryolu hattı ortaya çıktı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:19
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Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü

GAZİANTEP - İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yesemek, Şahmaran, Ağalarobası ve Filli Tepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan baraj aynı zamanda göçmen kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunuyor. Tahtaköprü Barajı, 8 takım ile 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor. Barajda su seviyesi yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 5'e düştü.

20 bin hektarlık alanı kapsayan barajda su seviyesinin bazı bölgelerde tamamen çekilmesi nedeniyle daha önce teknelerle gidilen adalara yürüyerek ve araçlarla gidilebiliyor. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında inşa edilen Tarihi Hicaz Demiryolu’nun 1974 yılında barajla birlikte su altında kalan 20 kilometrelik bölümü ile bazalt taşlarla yapılmış demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayakları da suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

Barajdaki su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, "Tahtakörü Barajı’nda su seviyesi yüzde 5'lere düştü. Suyun çekilmesiyle 1974 yılında baraj yapılmadan önce dedelerimizin kullandığı tarihi Hicaz Demiryolu'nun geçtiği 20 kilometrelik hattın döşendiği alan ile demiryolu körüsünün 7 metrelik ayakları ortaya çıktı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Barajda Su çekildiTarihi Hicaz Demiryolu Hattı
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