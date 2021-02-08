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Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu

ERZURUM'un Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın suları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle çekildi. Barajda su seviyesinin düşmesinin ardından kayalıkta su kirecinden figürler, ilginç görüntüler oluştu. 

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:38
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Baraj gölünün suları çekilince kayalıklarda ilginç görüntüler oluştu

Oltu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın suları, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle çekildi. 118 metre gövde yüksekliği olan Ayvalı Barajı'nda suların çekilmesiyle, ilginç görüntüler oluştu. Baraj göletinde su seviyesinin düşmesinin ardından kayalıkta su kirecinden oluşan figürler bölgedeki insanların dikkatini çekti. Suyun çekildiği kayalıklar üzerinde çeşitli şekilleri gören vatandaşlar fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmiyor. Suya yansıyan şekillerin ilginç görüntüler oluştuğu bölgede fotoğraf çeken Ormanağzı köyü sakinlerinden Osman Kurt, "Bu sene Ayvalı Barajı'ndaki suların azalmasından dolayı kayalıkta suyun kirecinden dolayı çeşitili fügürler oluştu. Figürler insanların dikkatini çekiyor, gelip burada resim çekip izliyorlar" dedi.

Öner Elibol ise "Burası Ormanağzı köyünün bitimi, Ayvalı barajının başlangıcı. Barajdaki su seviyesinin düşmesinden dolayı suyun kayalıkların yüzeyindeki bıraktığı kireçten çeşitli figürler meydana gelmiş. Buda vatandaşların dikkatini çekiyor, gelip burada resim çekiyorlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ayvalı BarajıErzurumOltu
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