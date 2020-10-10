Banyoda ölü bulundu

Yıldız Mahallesi 206/4 Sokak'ta oturan Gülgün İlçin'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, bugün saat 05.00 sıralarında evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları, İlçin'i banyoda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlçin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulunan Gülgün İlçin'in evinde Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışma yaptı. İlçin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.