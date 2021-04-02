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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Eşen Mahallesi, koronavirüslü vaka ve temaslı kişi sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

02 Nisan 2021 Cuma 09:26
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Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı 186 nüfuslu kırsal Eşen Mahallesi, 3 hanede görülen koronavirüs vakalarının ardından karantinaya alındı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Eşen Mahallesinde koronavirüs vakalarının artması ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bu gece 21.00’den itibaren karantina uygulamasına karar verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşen Mahallesi giriş ve çıkaşlarda önlem aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirManyasKoronavirüsKarantinaEşen Mahallesi
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