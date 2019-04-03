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Balıkesir'de 2 bin yıllık heykel ele geçirildi; 4 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de 2 bin yıllık heykel ele geçirildi; 4 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mermer heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:14
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Balıkesir'de 2 bin yıllık heykel ele geçirildi; 4 gözaltı

BALIKESİR - Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Akçay Mahallesi girişinde bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen eski Roma dilinde 'Kommagenne Krallığı'nın lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı' yazılı Roma dönemine ait mermer heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheliler Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirHeykel
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