Balıkesir'de 2 bin yıllık heykel ele geçirildi; 4 gözaltı

BALIKESİR - Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Akçay Mahallesi girişinde bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen eski Roma dilinde 'Kommagenne Krallığı'nın lideri Antiacho'nun ebedi istirahatgahı' yazılı Roma dönemine ait mermer heykel ele geçirildi. Heykelin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtilirken, şüpheliler Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.