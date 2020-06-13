Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
DJ, küvette ölü bulundu
DJ, küvette ölü bulundu
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
Ukrayna Başbakan Yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Ukrayna Başbakan Yardımcısı da koronavirüse...
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu

BURSA’da, Serpil Karataş (41), eşi Osman Cenk Karataş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cesedini, oyun oynadıkları bahçeden dönen çocukları bulurken, polis kaçan kocayı arıyor.

13 Haziran 2020 Cumartesi 16:17
0 Okunma
Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu

Olay, saat 15.00 saatlerinde Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 112’nci Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Osman Cenk Karataş ve eşi Serpil Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş’ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da evden çıkarak, kayıplara karıştı.

Karataş'ın cesedini, oynadıkları bahçeden eve dönen biri kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve apartman sakinleri polisi aradı. Serpil Karataş’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kaçan Osman Cenk Karataş’ı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaCinayetNilüfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DJ, küvette ölü bulundu
DJ, küvette ölü bulundu
Ankara'da sağanak, su baskınlarına yol açtı
Ankara'da sağanak, su baskınlarına yol açtı
Tekirdağ’a girişler sınırlandırıldı
Tekirdağ’a girişler sınırlandırıldı
Otomobille ekip otosu çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobille ekip otosu çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti
Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti
Hayvan pazarında el sıkışma yerine 'sopalı pazarlık' dönemi
Hayvan pazarında el sıkışma yerine 'sopalı pazarlık' dönemi
Malatya’da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya’da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bayraklı'daki eğik bina, tehlike saçmaya devam ediyor
Bayraklı'daki eğik bina, tehlike saçmaya devam ediyor
Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden yağış uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı