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AYTAÇ LİMAK ENERJİ MÜŞTERİLERİNE ENGELSİZ HİZMETLER SUNUYOR

İŞARET DİLİ GÖRÜŞME HATTI İLE FARKINDALIĞIN ARTMASI HEDEFLENİYOR 

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:12
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AYTAÇ LİMAK ENERJİ MÜŞTERİLERİNE ENGELSİZ HİZMETLER SUNUYOR

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Limak Enerji, 2018 yılında hizmete aldığı ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu hat üzerinden görüntülü görüşme desteği sunan Limak Enerji, Engelliler Haftası kapsamında işitme ve konuşma engelli vatandaşlara tekrar bir bilgilendirme yaptı. Şirket, engelli abonelerinin, engelsiz bir iletişim için bu hattı kullanarak işlemlerini gerçekleştirebileceklerini vurguladı. 

Limak Enerji,3 yıldır ‘İşaret Dili Görüşme Hattı’ hizmeti ile işitme ve konuşma engelli müşterilerine çözümler sunuyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar,0555 0 646 646 numaralı İşaret Dili Görüşme Hattı’nı aradıklarında, işaret dili bilen müşteri temsilcisine bağlanıyorlar. Görüntülü yapılan görüşme kapsamında işitme ve konuşma engeli bulunan kişiler tüm işlemlerini bu hat üzerinden gerçekleştirebiliyor, abonelik ve fatura süreçleri ile ilgili detaylı bilgiye erişebiliyor, taleplerini ileterek sorularına yanıt alabiliyorlar. Projenin 3. yılı hakkında bilgilendirme yapan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başına yerine getirebilmeleri, çift yönlü iletişim kurabilme ve tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilme adına sektörünün ilki olan İşaret Dili Görüşme Hattı’mızı devreye almıştık. Elektrikle ilgili işlemler açısından baktığımızda tüm engelleri ortadan kaldırmak amacıyla yola çıktığımız görüntülü görüşme hattımız üzerinden işaret diliyle hizmet veren müşteri temsilcimiz, vatandaşların tüm işlemlerini yapabiliyor.Bu 3 yıl içerisinde engelli vatandaşlarımızdan oldukça olumlu dönüşler aldık ve bu sayede vatandaşlarımız ile gönül bağımızı güçlendirdik.Toplumsal hizmet eşitliği noktasında bilinç oluşturmak amacıyla yaptığımız projenin başarılı olması da bizi mutlu ediyor dedi. Ödüllü İşaret Dili Görüşme Hattı.. Limak Enerji’nin 3 yıl önce devreye aldığı İşaret Dili Görüşme Hattı’nın, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından düzenlenen Engelsiz Bilişim Ödülleri’nden de ödülü bulunuyor. Şirket sadece bu hat üzerinden değil, elektrik faturalarıyla da konuya dikkat çekiyor. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi ile yapılan iş birliği kapsamında faturalarda Engelliler de herkes gibi toplumsal hayata katılabilecek eşit haklara sahiptir. mesajı yayınlandı. Limak Enerji’nin ayrıca hem çalışanları hem engelli müzisyenlerden oluşan Engelsiz Müzik Korosu da bulunuyor. Müziğin birleştirici gücünden yararlanan Engelsiz Müzik Korosu’nun gelirleri yapılan her konser sonrası engelli vatandaşlara bağışlanıyor.

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