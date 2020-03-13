Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli...
Google’ın ofisinde koronavirüs vakası
Google’ın ofisinde koronavirüs vakası
Kavanozdaki tehlikeye dikkat
Kavanozdaki tehlikeye dikkat
Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması
Adana'da 500 polis ile narkotik...
"999 Kadın Hikayesi"nin tartışıldığı panele Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde yoğun katılım
"999 Kadın Hikayesi"nin tartışıldığı paneli
İş fırsatları için hemen tıkla!

Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 10 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinesinin de boyunu aştı.

13 Mart 2020 Cuma 12:02
0 Okunma
Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı

HAKKARİŞemdinli ilçesindeki Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi'nde rüzgarın da etkisiyle kar kalınlığı yer yer 10 metreyi aştı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolu kardan kapanan Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi’nin yolunu açmak için oldukça zorlu bir çalışma başlattı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan karla mücadele ekipleri, yolu güçlükle açabildi. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariŞemdinliAskeri üs BölgesiKar Kalınlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kolonya firması, yoğun iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu
Kolonya firması, yoğun iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu
İzmirliler, kolonya sırasına girdi
İzmirliler, kolonya sırasına girdi
Türkiye'nin en büyük baraj projesine 'kadın eli'
Türkiye'nin en büyük baraj projesine 'kadın eli'
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
Otomobilinde silahlı saldırıya uğradı
İzmir'de 48 göçmen kurtarıldı
İzmir'de 48 göçmen kurtarıldı
Resulayn’da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı
Resulayn’da tahrip edilen karargahlar yıkıldı, koronavirüs tedbirleri alındı
Mersin’de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza
Mersin’de denizi kirleten 18 gemiye 34 milyon lira ceza
Samsun'da tramvaylarda 'koronavirüs' temizliği
Samsun'da tramvaylarda 'koronavirüs' temizliği
Giresun'da karlar eridi; taşan ırmağın suyu yolu kapattı
Giresun'da karlar eridi; taşan ırmağın suyu yolu kapattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı