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Antalya'da bulunan batıktaki 74 bakır külçenin, dünyada 5 örneği var

ANTALYA'nın batısında keşfedilen 3 bin 600 yıllık dünyanın en eski gemi batığında, yastık formlu 74 bakır külçe bulundu. Yastık formlu bakır külçelerin dünyada sadece 5 örneği olduğu kaydedildi.

Antalya'da bulunan batıktaki 74 bakır külçenin, dünyada 5 örneği var

ANTALYA'nın batısında keşfedilen 3 bin 600 yıllık dünyanın en eski gemi batığında, yastık formlu 74 bakır külçe bulundu. Yastık formlu bakır külçelerin dünyada sadece 5 örneği olduğu kaydedildi.

12 Nisan 2019 Cuma 11:14
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Antalya'da bulunan batıktaki 74 bakır külçenin, dünyada 5 örneği var

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz ile araştırma ekibi tarafından Batı Antalya açıklarında keşfedilen, içinde 1.5 tonluk bakır külçe bulunan 12-14 metre boyundaki dünyanın en eski gemi batığının, uluslararası bilim dünyasındaki yankıları devam ediyor. Batığın tespitinin, Akdeniz Kıyılarında Sualtı Araştırmaları Projesi kapsamında 2018 yılında yapıldığını belirten Doç. Dr. Öniz, batığın yüküyle ilgili bilgi verdi. Dünyada bilinen yastık formlu bakır külçe sayısının sadece 5 olduğunu belirten Doç. Dr. Öniz, keşfedilen batıkla birlikte bu sayının yükseldiğini söyledi. Doç. Dr. Öniz, “Halen sergilenen yastık formlu bakır külçelerden biri New York Metropolitan Müzesi'nde, 4'ü ise Yunanistan'ın Atina kentindeki Milli Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor" dedi.

DÜNYA ENDÜSTRİ TARİHİNİN EN ERKEN ÜRÜNLERİ ARASINDA İLK SIRADA

Antalya'nın batısında 50 metre derinlikte keşfedilen 3 bin 600 yıllık batığın taşıdığı yük açısından da çok önemli olduğu ifade eden Doç. Dr. Öniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu batıkta yastık formlu 74 bakır külçe bulunuyor. Yastık formlu bakır külçe sayısının, önümüzdeki günlerde başlayacak kazı çalışmaları sonunda artacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca batıkta farklı formlu bakır külçeler de var. Bunlar, dünya endüstri tarihinin en erken ürünleri arasında ilk sırada yer alıyor."

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Bakır külçelerin Kıbrıs'taki madenlerden çıkartılıp M.Ö. 16 ya da 15'inci yüzyılda kalıba döküldüğünü düşündüklerini kaydeden Doç. Dr. Öniz, geminin Girit ya da Ege kıyılarındaki bir limana gitmek isterken fırtınaya yakalanarak battığının tahmin edildiğini söyledi. Doç. Dr. Öniz, önümüzdeki günlerde batıkta Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı desteğiyle Antalya Müzesi uzmanları ve dünyaca ünlü sualtı arkeoloğu Prof. Cemal Pulak'ın da katılacağı uluslararası ekiple kazı çalışmalarının başlayacağını kaydetti.

ULUSLARARASI SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Batığın İngilizce makalesi PEQ adlı bilimsel dergide yayımlandıktan uluslararası sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını kaydeden Doç. Dr. Öniz, “Arkeoloji alanında birçok tanınmış bilim adamı bu haberi sayfalarında paylaştı" dedi. Doç. Dr. Öniz, yeri açıklanmayan batık hakkında 'Uzay Arkeolojisi' adlı kitap ile National Geographic / Discover Channel yazarı Sarah Parcak'ın 'Aman Tanrım! bütün takipçilerime büyük duyuru: Uluburun'dan muhtemelen daha eski bir batık bulundu', Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Jens Notroff'un 'Bu çok büyük, cidden büyük! 1980'lerde keşfedilen Uluburun Batığını duydunuz mu? Akdeniz'de Geç Tunç Çağı deniz ticareti ağına ışık tutan muhteşem bir buluntu. Bir tane daha var!' şeklinde paylaşımlar yaptığını söyledi.

Diğer yandan ünlü yayın kuruluşu Taylor&Francis, dün Tunç Çağı Batığı haberinin bilimsel yayınları ölçen altmetrik değerlere göre trend olduğunu ilan etti.

DHA

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Antalya
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