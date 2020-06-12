ANKARA'YI SAĞANAK VURDU!

'BALKON DEMİRİNİ KESİP, ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIM'

Binadaki su birikintisi nedeniyle evinin kapısını açamadığını belirten baba Kula, "Ben işteydim çocuklar evdeydi. Aniden yağmur yağmaya başlayınca evi su basmış. Çocuklar içeride kalmış. Bina su dolu olduğu için kapıyı açamıyorduk. Kapıyı açsak, içeri daha fazla su girecekti. Bu yüzden bende komşudan kesici taş aldım ve balkon demirini kesip, çocukları dışarı çıkardım. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Ne elbise ne de eşya kaldı. İnşaat işçisiyiz, kolay para kazanmıyoruz. Bunun altından nasıl kalkacağız bilmiyorum." dedi.

'ÇOCUKLARIM ÇOK KORKTU VE AĞLADI'

Yaşadığı o zor anları anlatan anne Zehra Kula ise "Yağmur yağınca sular yükseldi. Banyodan, tuvaletten her yerden sular akın etti. Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamadık. Eşim gelince balkon demirini kesti oradan çocukları aldı. Biz baya zor zamanlar yaşadık, çok mağdur olduk. Lütfen bize yardım edin. Ev diz kapaklarımıza kadar su dolmuştu. Çocuklarım çok korktu ve ağladı. Bende hamileyim, ayaklarımı üşüttüm belki de enfeksiyon kaptık bilmiyorum. Ev berbat durumda, tüm eşyalar battı. Bu gece nerede kalacağız bilmiyoruz. Canımızı zor kurtardık."

Ayrıca, Keçiören ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarı ise park halindeki otomobilin üzerine düştü.