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ANKARA'YI SAĞANAK VURDU!

Ankara'da, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, hayatı felç etti. Araçlar sular altında kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı. Keçiören ilçesinde Burhan Kula, apartmanı su bastığı için evde mahsur kalan eşi ve çocuklarını, balkon demirini keserek kurtardı.

12 Haziran 2020 Cuma 08:14
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ANKARA'YI SAĞANAK VURDU!
Kentin tüm ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 2 saat devam eden yağış nedeniyle göle dönen karayolunda araçlar sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Keçiören ilçesinin Kuşcağız Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında oturan Zehra Kula ile çocukları Zeynep (2) ve Elif (11) apartmandaki su birikintisi nedeniyle kapıyı açamadığı için evde mahsur kaldı. Daha sonra eve gelen baba Burhan Kula, sular altında kalan evin balkon demirini keserek eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı.

'BALKON DEMİRİNİ KESİP, ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIM'

Binadaki su birikintisi nedeniyle evinin kapısını açamadığını belirten baba Kula, "Ben işteydim çocuklar evdeydi. Aniden yağmur yağmaya başlayınca evi su basmış. Çocuklar içeride kalmış. Bina su dolu olduğu için kapıyı açamıyorduk. Kapıyı açsak, içeri daha fazla su girecekti. Bu yüzden bende komşudan kesici taş aldım ve balkon demirini kesip, çocukları dışarı çıkardım. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Ne elbise ne de eşya kaldı. İnşaat işçisiyiz, kolay para kazanmıyoruz. Bunun altından nasıl kalkacağız bilmiyorum." dedi.

'ÇOCUKLARIM ÇOK KORKTU VE AĞLADI'

Yaşadığı o zor anları anlatan anne Zehra Kula ise "Yağmur yağınca sular yükseldi. Banyodan, tuvaletten her yerden sular akın etti. Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamadık. Eşim gelince balkon demirini kesti oradan çocukları aldı. Biz baya zor zamanlar yaşadık, çok mağdur olduk. Lütfen bize yardım edin. Ev diz kapaklarımıza kadar su dolmuştu. Çocuklarım çok korktu ve ağladı. Bende hamileyim, ayaklarımı üşüttüm belki de enfeksiyon kaptık bilmiyorum. Ev berbat durumda, tüm eşyalar battı. Bu gece nerede kalacağız bilmiyoruz. Canımızı zor kurtardık."

Ayrıca, Keçiören ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarı ise park halindeki otomobilin üzerine düştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSağanakYağmurSu
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