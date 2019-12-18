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Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:23
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Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA - Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okul InşaatıAnkara1 ölü1 Yaralı
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