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Ankara'da 1 mahalle karantinaya alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Demirci Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

05 Haziran 2020 Cuma 07:51
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Ankara'da 1 mahalle karantinaya alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı ve ilçeye yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Demirci Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulaması başlatıldı. Çubuk Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasının 14 gün süreceği belirtilerek, "İlçemiz Demirci Mahallesi'nde görülen 'Covid-19' vakalarındaki artış nedeni ile salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla adı geçen mahallede Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş olup mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇubukDemirci MahallesiKoronavirüsKarantinaCovid19Pandemi
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