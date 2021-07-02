Ali Baklan "Özbekistan'da Yılın İşadamı" seçildi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu ve Baktat Zeytin AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan, İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen ve bu sene 17. kez gerçekleştirilen İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreninde, ‘Özbekistan’da Yılın İşadamı’ olarak seçildi.

Gıda sektöründeki faaliyetlerinin yanı sıra Özbekistan’da da önemli yatırımları bulunan Ali Baklan’a ödülünü Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişar Agzamhocayev verdi.

Törende yapılan konuşmalarda siyasal ekonomik ve kültürel alanlarda Türk birliğine vurgu yapıldı. İpek yolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreninde ‘Türk Dünyası Hizmet Ödülü” verilen Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişar Agzamhocayev yaptığı konuşmasında, “Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler artarak devam ediyor. İnşallah daha da gelişecektir. Yaşasın Türkiye-Özbekistan dostluğu” dedi.

10 ülkeden diplomasi, bürokrasi, iş dünyası, sanat, siyaset, medya ve akademi alanında Türk Dünyası'nın başarılı isimleri İstanbul'da buluşturan ödül töreninin açılışında konuşan İpekyolu Kamu Diplomasisi ve Ekonomi Derneği Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy da, “30 yılı aşkın bir süredir yapmaya çalıştığımız Türk Dünyası Gönül Elçisi misyonumuza uygun olarak, dostluk, kardeşlik ve işbirliğine katkılarımızı sürdürüyoruz dedi.

‘Özbekistan’da Yılın İşadamı’ seçilen Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu ve Baktat Zeytin AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baklan da ödülünü aldıktan sonra, “Bu ödülü almış olmaktan çok mutlu oldum. Bizim hizmetimiz ülkemiz ve kardeş ülkelerimiz için ve sonuna kadar buradayız” şeklinde konuştu.