Aladağlar'ın zirvesinde 7 Türk bayrağı

İstanbul’da yaptırdığı 3 metre uzunluğundaki Türk bayrakları ile Niğde'ye gelen dağcı Fehmi Efe, Aladağlar'ın zirvesine tırmanış yaptı. Efe, Aladağlar’ın en yüksek zirvesi olan Kızılkaya, Emler ve Kaldır'a Türk bayraklarını dikti. Daha önce de Demirkazık Dağı'nda dağcı kazasına müdahale ederken şehit olan Astsubay Uğur Görkem Harmankaya'nın da aralarında bulunduğu dağ şehitleri için 4 Türk bayrağı diken Efe'nin diktiği toplam 7 bayrak, zirvelerde dalgalanıyor.

Şehitler için Aladağlar'ın zirvelerinde bayrak diktiğini belirten Fehmi Efe, "Bayrağımızın zirvelerde dalgalanmasından gurur duyuyorum" dedi.