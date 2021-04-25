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AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Akşener'e "geçmiş olsun" Dileğinde Bulundu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret etti.

25 Nisan 2021 Pazar 11:27
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AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Kılıçdaroğlu'na teşekkür, Akşener'e "geçmiş olsun" Dileğinde Bulundu

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayını 3 yıl öncesinden ilan etmesinin Millet İttifakı'nda çatlağa sebep olacağını ifade eden Davut Gürkan, "Kılıçdaroğlu herkese Millet İttifakı'nın olmadığını gösterdi"dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret etti.

Ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulunan Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde de Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Mustafa Bozbey'i açıklamasını değerlendirdi.

Gürkan, "En büyük teşekkürü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ediyorum. Daha seçimlere 3 yıl kala, Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını açıklama cesaretinde bulundular. Ayrıca bu açıklamayla, ittifakı delmeleri sebebiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "geçmiş olsun" dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman Millet İttifakı'ndan bahsediyorlar. Ama bu fevri açıklamalarla, Millet İttifakı'nın olmadığını herkese gösterdiler. Meral Hanım açısından zor bir süreç olacaktır. Bunu nasıl değerlendirecektir bilinmez. İYİ Parti de bazı adaylarını onlara hiç danışmadan açıklayabilir. Bu süreci nasıl yöneteceklerini merak ediyoruz. Kamuoyunda gördü ki, kendi aralarında ittifak sorunu yaşıyorlar. Önümüzdeki dönemde bu ittifakla ilgili sıkıntıları sürekli göreceğiz gibi geliyor" diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın etle tırnak gibi olduğunu, bunun hem genelde hem yerelde güzel hizmetlere vesile olduğunu hatırlatan Davut Gürkan, "Cumhur İttifakı'nda birçok kararı ortak olarak alıyoruz. Bir çok konuda fikir alışverişinde bulunuluyor. Bursa'da seçimlere 3 yıl olmasına rağmen, ilçe belediyelerimizden başlayarak güzel bir organizasyon halinde bunu yönetiyoruz. Bütün belediye başkanlarıyla istişarelerde seçim vaatlerimizin yerine getirilmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise, neler yapabileceğimizin planlarını gerçekleştiriyoruz. Bursa halkına katkı sağlayabilecek projelerin gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu başarabilmek içinde genel merkez bütçesinden ciddi manada destekler alıyoruz. Bunlardan bazıları, Bursa Şehir Hastanesi'ne kadar giden raylı sistem ki 1,6 milyon liraya mal olacaktır. Ayrıca Bursa Hanlar Bölgesinin kamulaştırma kararını mutlulukla karşıladık. Vizyon projelerimizi sundukça, halkımızın teveccühünü almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. Pandemi dolayısıyla tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin dünyaya örnek çalışmalara imza attığını kaydeden Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Genel itibariyle devletimizin vermiş olduğu desteklere baktığımızda, Türkiye genelinde 60 milyardan fazla bir destek sağlandı. Bu meblağın 3 milyar 203 milyonu Bursa'ya verilmiştir. Yaklaşık 2 milyar lirası kısa çalışma ödeneğine denk gelmektedir. 410 milyon civarında da nakit ödeme desteği, 282 milyon civarında da işsizlik ödeneği ödenmiştir. Bu hakikaten güzel bir şeydir. Salgının yükselme dönemine girdiğimiz şu dönemlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak olan kısa çalışma ödeneğini açıklaması bizleri sevindirdi. Çünkü Bursa bir sanayi kentidir. Hem genel bütçeye ve istihdama katkısına baktığımızda Bursa'nın önemli bir konumda olduğunu görüyoruz. İnşallah bu desteklerle sanayimiz, hizmet sektörümüz nefes alacaktır şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa YıldızBursaönce Vatan
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