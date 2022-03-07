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Ahıska Türkü Miakhpul'un gözyaşları

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ahıska Türkü Miakhpul Mirsaliieva (20), ailesinin yaşadığı Ukrayna'daki gelişmeleri korkuyla takip ediyor. Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan annesi Raifa Mirsaliieva (49) ile telefonda görüntülü konuşan Miakhpul Mirsaliieva, gözyaşlarına boğuldu.

07 Mart 2022 Pazartesi 11:23
Ahıska Türkü Miakhpul'un gözyaşları

Ahıska Türkü Mirsaliieva, 3 yıl önce üniversiteyi kazanarak Ukrayna'dan Kayseri'ye geldi. Burada üniversite eğitimini sürdüren Mirsaliieva, Rusya'nın ailesinin yaşadığı Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri harekatı korkuyla takip ediyor. Ukrayna halkına destek vermek amacıyla Ankara'da düzenlenen eyleme katılan Mirsaliieva, Herson şehrinde yaşayan annesi Raifa Mirsaliieva ile telefonda görüntülü konuşurken gözyaşı döktü.

Mirsaliieva, ailesiyle son günlerde iletişim kurmakta güçlük çektiğini belirterek, "Son 2 gündür çok zor iletişim kuruyoruz. Rus işgal ordusu yaşadığım şehrin telefon hatlarını kapattı. Ben de dünyanın farklı yerinde savaşlar oluyordu, takip ediyordum. Ama kendin onu yaşadığın ve ailene 5 dakika bile ulaşamadığın zaman yıllar gibi geliyor. Kardeşim çok korkuyor. Annem kalp ve şeker hastası. Hiçbir şekilde ambulansa ulaşamıyor. Her gün benim için çok korkunç ve çok kritik geçiyor" dedi.

'BİZ BU SAVAŞI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Mirsaliieva, eylemi duyduğunda Ukrayna halkına destek olması gerektiğini ifade ederek, "Eylem olacağını duydum. Orada zaten duramazdım. Kendi halkımdan insanları görmek bana her zaman iyi geliyor ve biraz da olsa sesimi duyurabilmek istiyorum. Annem ve kız kardeşimi istiyorum. Aslında oraya gidip onların yanında olmak istiyorum. Tahliye edilmesi benim de ilk önceliğim. Sadece orada ailem değil 40 milyonluk bir ailem var. Minimum sivil ve askeri kayıpla savaşın bitmesini istiyorum. Bunu her Ukraynalı ve her insan istiyor. Ama biz artık bu savaşı kazanmak da istiyoruz. Biz Kırım’ı ve diğer bölgeleri de istiyoruz. Elbette siviller korunsun savaş bitsin; ama savaşı biz galip olarak bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kızıyla telefonda konuşan Raifa Mirsaliieva ise, korkudan dışarı çıkamadıklarını belirterek, "Korkuyoruz. Yüreğimize korku düştü. Allah ne verdiyse yiyoruz. Şu an az yiyeceğimiz kaldı. Allah yardımcımız olsun. Allah büyük. Bizi buradan sağ salim çıkarsınlar götürsünler. Allah kavuştursun" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşAhıska TürküMiakhpul MirsaliievaKayseriErciyes Üniversitesi
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