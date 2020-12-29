Ağrı'da Murat Nehri dondu, su depolarında buz sarkıtları oluştu

AĞRI - Ağrı'da geçen hafta yaşanan kar yağışı sonrası soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 ila 25 derece arasında seyrettiği kent merkezinde, su depolarında dev buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, donan araçlarını korumak için battaniye ve brandalarla örttü. Sürücüler de buz kaplayan camları temizlemeye çalıştı. Murat Nehri'ni donduran soğuklar yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilkiler, haberciler tarafından görüntülendi. Yerleşim yeri yakınlarına ve yol kenarlarına gelen tilkiler, yiyecek arayışını sürdürdü.