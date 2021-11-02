Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,543.30
ALTIN
550.40
DOLAR
9.54
STERLİN
13.02
EURO
11.07
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe...
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Akşehir Belediyesi memur alımı...
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adıyaman’da 128 tarihi eser ele geçirildi

02 Kasım 2021 Salı 12:44
3 Okunma
Adıyaman’da 128 tarihi eser ele geçirildi

ADIYAMAN - ADIYAMAN'da, şüphe üzerinde durdurulan minibüste yapılan aramada bir yolcunun çantasında 128 tarihi eser ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15'inci kilometresinde durumundan şüphelenilen yolcu minibüsünde arama yaptı. Yapılan aramada minibüste bulunan yolcu A.A.'nın çantasında 93 sikke, 11 heykel, 24 mühür ve obje olmak üzere toplam 128 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler A.A.'yı gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanTarihi Eser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasra'da balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü
Amasra'da balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü
FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Ankara merkezli 4 ilde 'Kalkan Operasyonu': 20 gözaltı  
Ankara merkezli 4 ilde 'Kalkan Operasyonu': 20 gözaltı  
2 haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
2 haftadır haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
Gaziantep'te 138 parça tarihi eser ele geçirildi
Gaziantep'te 138 parça tarihi eser ele geçirildi
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
VESTEL DAĞCILIK TOPLULUĞU TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BEŞİNCİ DAĞINDA
VESTEL DAĞCILIK TOPLULUĞU TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BEŞİNCİ DAĞINDA
Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş
Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma