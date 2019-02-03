Adana’da kaza

Adana (DHA)

Adana'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü, iddiaya göre yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada, aynı aileden biri hamile biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren ve hamile kadının karnındaki bebeğinin yaşadığı öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Pozantı D-750 yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne giden yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan ve yön değiştirmek isterken manevra yapan hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, iki kişi ise yaralandı. Olay sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir sağlık görevlisi kadın, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, hayatını kaybeden kadının hamile olduğu ve karnındaki çocuğun yaşadığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ve CANKUR arabası ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.