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Adana’da 9 FETÖ şüphelisinden 5’i tutuklandı

ADANA’da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

07 Kasım 2021 Pazar 10:33
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Adana’da 9 FETÖ şüphelisinden 5’i tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, mahrem imamlarla irtibatları bulunduğu, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı bulunduğu, kapatılan derneklere üyelikleri bulunduğu ve para yardımı yaptıkları, ByLock yazışma içeriklerinde adlarının geçtiği öne sürülen 1 aktif öğretmen, 2 ihraç öğretmen, kapatılan kurumda öğretmenlik yapmış 3 kişi, ihraç edilmiş 1 doktor, eski 1 askeri öğrenci ile özel sektör çalışanı 2 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 4 Kasım'da şafak vakti Adana ve Bingöl’de yapılan operasyonlarda, aranan 10 şüpheliden 9’u gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER 

Firari 1 şüphelenin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan 9 şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ ile irtibatlarının olmadıklarını öne sürdü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nevzat K., İhsan B., Muhammed K., İbrahim K., Necdet Ç.,  tutuklanırken, Mine A., Turgay M., Azime Y., Hasan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖPDYTerörörgütOperasyon
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