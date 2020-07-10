Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Adana'da terör operasyonu
Son Dakika
Adana'da terör operasyonu
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Son Dakika
Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır...
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2
Son Dakika
Beşiktaş - Kasımpaşa: 3-2
Özeren, gözaltına alındı
Son Dakika
Özeren, gözaltına alındı
Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen caretta caretta korumaya alındı
Yuvalama alanı için Kuşadası'nı seçen...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana'da terör operasyonu

ADANA polisi, terör örgütü PKK/KCK'nın toplum yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen 17 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. Çok sayıda şüphelinin yakalandığı operasyonda Kalaşnikof marka tüfek, örgütsel doküman ve örgüt mensuplarına talimat içeren pusulalar ele geçirildi.

10 Temmuz 2020 Cuma 09:37
0 Okunma
Adana'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt yandaşlarını sokak eylemlerine ve basın açıklamalarına yönlendiren, cezaevlerindeki örgüt mensuplarının ailelerini ziyaret edip, umutlanmalarını sağlamak amaçlı örgütün toplum yapılanmasının içinde olduğu öne sürülen 17 kişiyi belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından saban ilk saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda ayrıca, bir Kalaşnikof marka tüfek, örgütsel dokümanlar ile cezaevinde ve dışarıdaki örgüt mensuplarına talimat içeren pusulalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTerörOperasyonPKKKCK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Özeren, gözaltına alındı
Özeren, gözaltına alındı
Taksi şoförünün dikkati, yangında faciayı önledi
Taksi şoförünün dikkati, yangında faciayı önledi
KURBANLIK ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
KURBANLIK ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!
Kahvehane taradı, kaçarken havaya ateş açtı: 1 çocuk öldü
Kahvehane taradı, kaçarken havaya ateş açtı: 1 çocuk öldü
Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama
Sakarya'da, havai fişek yüklü kamyonda patlama
Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyor
Evinde bulduğu hayvan iskeletinin araştırılmasını istiyor
Bursa'da 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı: 1 yaralı
Bursa'da 1 baraka, 2 ev ve 1 iş yeri yandı: 1 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı