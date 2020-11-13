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Adana'da suç örgütüne şafak baskını

ADANA'da polis, tespit edilen bir suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

13 Kasım 2020 Cuma 09:02
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Adana'da suç örgütüne şafak baskını

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda, kent merkezinde faailiyet gösteren suç örgütünü deşifre etti.

Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için bu sabah harekete geçti.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Özel Harekat Polisleri tarafından demir kapıları, koç başlarıyla kıralarak girilen evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaOperasyonSuçörgütPolis
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