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Adana'da mesire alanları, piknikçilerin çöpleriyle doldu

07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:37
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Adana'da mesire alanları, piknikçilerin çöpleriyle doldu

ADANA - Adana'da mesire alanları, 1 Temmuz'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle kalabalıklaşırken, piknik yapanların ardında bıraktığı çöpler ise dikkat çekti. Çöpleri görenler, sorumsuz davrananlara tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamalarını sona erdiren, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgenin yayımlanmasının ardından ülke genelinde sokaklar kalabalıklaştı. Yaz sıcağında bunalanlar ise özellikle piknik alanları ile park ve bahçelere akın etti. Adana'da da mesire alanları, hafta sonları daha yoğun olmak üzere günün neredeyse her saati dolmaya başladı. Piknik yapanların, yeşil alanlarda ardında bıraktığı çöpler ise dikkat çekti. Mesire alanlarındaki çöpleri görenler de sorumsuz davranan kişilere tepki gösterdi.

Ailesiyle merkez Çukurova ilçesindeki mesire alanına gelen Ahmet Baytekin (66), gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü belirterek, "Görüntü kötü. Pikniğe gelen, çöpünü burada bırakmış. Biz de geldiğimize pişman olduk. Çevrenin hali içler acısı. Kötü kokuya da neden oluyor. Her yer böyle olmasa da maalesef bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. Piknik alanı, doğa kirletilmez" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaMesire AlanlarıPiknikçilerçöplük
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