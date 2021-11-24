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Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 

24 Kasım 2021 Çarşamba 09:30
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Adana'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sohbetlerine katıldığı, sohbetlerde sözde ağabeylik yaptığı, ByLock kullandığı ve daha önceki örgüt şüphelilerin verdikleri ifadelerde isimlerinin geçtiği öne sürülen 8 kişi tespit edildi. Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Sabah erken saatlerde TEM ekiplerince, 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFETÖTerörörgütOperasyon
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