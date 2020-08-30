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Açlık grevi başlattı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için mahalle sakinlerinden Deniz Berberoğlu açık grevi başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri de sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

30 Ağustos 2020 Pazar 08:08
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Açlık grevi başlattı

Marmaris'in Boynuzbükü Mevkii’nde bulunan bir arazi, özel firma tarafından 49 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğü’nden kiralandı. Firma tarafından araziye kurulan go kart işletmesi mahalle sakinlerinin kabusu oldu. İşletme, Marmaris Belediye tarafından 3 yılda ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlendi. Her mühür sonrası iddialara göre go kart işletmecileri mühür fekti yaptı. Belediye ise en son 20 Ağustos tarihinde tekrar mühürleme yaparak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan mühür ve onlarca şikâyet, ihbar dilekçesine rağmen işletme faaliyetlerine devam etti.

'İŞLETMEYİ PROTESTO İÇİN AÇLIK GREVİ BAŞLATTI'

Mahalle sakinlerinden ve bir işletmede aşçı olarak çalışan Deniz Berberoğlu, yaşanılan hukuksuzluğa ve yasa tanımazlığı protesto ederek evinin önüne ilginç bir eylem başlattı.  Evinin önüne, 'Bu evde açlık grevi vardır' pankartı asarak açan Berberoğlu, açlık grevi başlattığını duyurdu. 5 gündür açlık grevi yapan Berberoğlu, avukatına vasiyetname vererek başına bir şey geldiğinde tüm mal varlığının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanmasını istedi.

YAŞAM HAKKIMIZ VE SEVGİMİZ ELİMİZDEN ALINDI

Evinin bahçesinde açıklamada bulunan Berberoğlu, 1984 yılından bu yana ailesiyle birlikte aynı mahallede oturduğunu, ancak son 7 yılır go kart işleten firma nedeniyle yaşamlarının alt üst olduğunu söyledi. Berberoğlu, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle ifade etti:

"Mahalleli olarak burnumuzun dibinde ormanlık alana gasp, dere yatakları üzeri kapatılma ve 200 desibele varan gürültü kirliliği ile uğraşıyoruz. Bu işletme mahallemize ciddi zararlar verdi. Yaşam sevgimiz elimizden alındı. Bu kurumun usulsüzlüğünü, yasa tanımazlığını avukatımız aracılığıyla ulaştırmadığımız merci kalmadı. Birçok kez ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmesine rağmen yapılan mühür fekti ile faaliyet devam etti. Ruhsatı olmayan ve mühürlenen go kart firması nedense bir türlü kapatılmadı. Polis ve devletin hiçbir görevlisi mühür fekti yapan bir işletme için yaptırımda bulunmadı. Bu yasa dışı faaliyet yapan firmanın birileri tarafından sanki korunduğunu düşünüyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletimi seven, duyarlı, yasalara uyan biriyim. Bu açlık grevi eylemimle devletime karşı gelme düşüncem yoktur. Anayasal haklarımız elimizden alınınca yapacak bir şeyimiz kalmadı. Avukatıma vasiyet verdim. Bu açlık grevinde başıma bir hal geldiğinde tüm mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne

bağışlanmasını istedim. Benim gibi çok mağdur olan mahalle sakini var ama bir şekilde

konuşmaya korkuyor. Bizim tek isteğimiz huzur ve güvenliğimizi bozan işletme hakkınd yasal işlemlerin başlatılmasıdır. Bu işletmenin arkasında hangi siyasi güç var ki ruhsatsız olmasına rağmen faaliyetine devam ediyor. Burada yaşanılacak bir olayda kim hesap verecek."

'DEVLET İRADESİ HİÇE SAYILDI'

Mahallenin ve Berberoğlu’nun avukatı Hüseyin Kurum ise, "Bu go kart pistinin faaliyetinin son verilmesi için mücadele veriyoruz. Burası bizim bildiğimiz 7-8 defa mühür yapılmış ama bir şekilde ya mühür kaldırılmış ya da mühür fekti yapılmış. En son 20 Ağustos 2020 tarihinde belediye tarafından mühürlenme oldu. Ama çalışanlar bunu hiçe sayarak faaliyetlerine devam edilmeye devam ediliyor. Bir yere mühür vuruluyorsa Devlet iradesi burada işletilmelidir. Eğer işletme faaliyetine devam ediyorsa Devlet iradesi boşluğu vardır. Berbroğlu ve mahalle sakinleri anayasal haklarının korunması için mücadele veriyor. Bu işletme yasal olarak işlemlerini yaptırır, doğaya, çevreye ve mahalle halkına zarar vermez o zaman diyecek bir şeyimiz yoktur. Buranın faaliyetlerine son vermesi için tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Go kart işletmesinin Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğu, arazinin ise  Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Ayrıca mahalle sakinlerinin şikâyetlerini öğrenen işletme çalışanların sözlü tehdit ettiği ve evlerinin önüne gelerek taciz ettiği iddia edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisGo KartPistAçlık GreviMuğla
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