Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten öldü 

İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.