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8’inci kattan atlayıp, intihar etti

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, 29 yaşındaki Erkan P. bir inşaatın 8’inci katından atlayarak intihar etti.

12 Temmuz 2020 Pazar 18:35
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8’inci kattan atlayıp, intihar etti

Çeştepe Mahallesinde yaşadığı öğrenilen Erkan P., bugün saat 15.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8'inci katına çıktı.

Gündemlik işlerde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Erkan P., biranda kendini boşluğa bıraktı. Gürültü üzerine durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Erkan P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Erkan P.'nin cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Polis Erkan P.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınEfelerIntihar
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