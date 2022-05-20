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8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu

MERSİN merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçu işleyenlere yönelik polis, operasyon düzenledi. 54 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözlatına alındı.

20 Mayıs 2022 Cuma 09:33
8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarının işlendiğini belirledi. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 54 kişinin adresini tespit eden ekipler, savcığılın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah operasyon düzenledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 266 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

Mersin'de yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin'e getirileceği bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinKomDolandırıcıRüşvet
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