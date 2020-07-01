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74 koyun sele kapılarak telef oldu

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak sele yol açtı. Sele kapılan 74 küçükbaş öldü. Kırkpınar Mahallesi'deki bazı ahır ve barınaklar yıkılırken, ekili tarım alanları ise büyük zarar gördü.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:44
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74 koyun sele kapılarak telef oldu

Van ve çevresinde bugün öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Erciş ilçesinde 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde ise saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak sele yol açtı. Birçok ahır ve barınağın zarar gördüğü mahallede hayvan barınağında koyunlarını sağan bir kadın, gelen sel nedeniyle canını zor kurtardı. 74 koyun ise sel sularına kapılarak öldü. 

Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de selden dolayı zarar gördü. Mahalle sakinlerinin yetkililere durumu haber vermesi üzerine bölgeye İtfaiye ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle zarar gören bölgelerde çalışma yaparken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanErcişSelYağmurKoyunHayvan
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