6 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturmada tespit edilen fişlemeler, ardışık aramalar, HTS kayıtları, aleyhteki ifade ve teşhisler doğrultusunda şüpheliler belirlendi. Bu doğrultuda 12'si avukat ve avukat stajyeri 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 6 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.