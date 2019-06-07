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500 bin bitkinin bulunduğu rengarenk bahçeye ziyaretçi akını

Konya'da, içerisinde 19 türde 55 çeşitten 500 bin bitki yer alan, birbirinden farklı motiflerin bulunduğu çiçek bahçesi, ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için yarıştığı bahçeden kimse çıkmak istemedi.

500 bin bitkinin bulunduğu rengarenk bahçeye ziyaretçi akını

Konya'da, içerisinde 19 türde 55 çeşitten 500 bin bitki yer alan, birbirinden farklı motiflerin bulunduğu çiçek bahçesi, ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için yarıştığı bahçeden kimse çıkmak istemedi.

07 Haziran 2019 Cuma 12:24
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500 bin bitkinin bulunduğu rengarenk bahçeye ziyaretçi akını

KONYA - Merkez Selçuklu ilçesindeki Selçuklu Belediyesi'ne ait Kelebekler Vadisi'nde aylar süren çalışmanın ardından 19 türde 55 çeşitten oluşan 500 bin fide dikilerek kurulan ve dekorasyonunun tamamlanmasının ardından 2015 yılında ziyarete açıldı. Bahçe her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi gördü. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde açılan bahçe ziyaretçi akınına uğradı. Petunyadan sardunyaya, Hüsnü Yusuf’tan kadifeye, binlerce mevsimlik bitkinin bulunduğu bahçe, Tavus Kuşu, Selçuklu Motifinden Takılar, süs havuzları, yürüyüş yolları, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi gibi dekorasyonlarla da ilgi çekti. Kelebekler Vadisi Parkı'ndaki 10 bin metrekarelik alanda kurulan Tropikal Kelebek Bahçesi'nin rengarenk çiçeklerinin fotoğraflarını çekmek isteyen ziyaretçiler, birbiriyle yarıştı. Bahçenin ziyaretçiler kadar, düğün fotoğrafçılarının da akınına uğraması bekleniyor.

Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 12.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan bahçeye gelenler kapanış saatinde buradan ayrılmak istemiyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziyaretçi AkınıRengarenk Bahçe500 Bin BitkiKelebekler Vadisi
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