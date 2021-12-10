Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,040.82
ALTIN
789.71
DOLAR
13.84
STERLİN
18.30
EURO
15.64
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
ÖSYM personel alımı yapıyor
ÖSYM personel alımı yapıyor
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Öğretim Üyesi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100...
İş fırsatları için hemen tıkla!

4 işçinin katillerine 4'er kez müebbet

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerin araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 işçinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açılan davada tutuklu 2 sanık 4’er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10 Aralık 2021 Cuma 10:07
8 Okunma
4 işçinin katillerine 4'er kez müebbet

Görümlü beldesi Kurtik Tepe mevkisinde 17 Haziran 2020 tarihinde, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yol yapım çalışması yapan yüklenici firmada çalışan işçilerin içinde bulunduğu aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, işçiler Emin Eroğlu (22), Nesim Beştaş (32), Osman Tuncay (30) ve Hacı Attila şehit oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün sonra olayla ilgili gözaltına alınan Orhan Özdemir ile Serdar Özdemir tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak Orhan ve Serdar Özdemir hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma ve devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma suçlarından’ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumları, olay yeri inceleme tutanakları ve alınan ifadeler doğrultusunda Serdar Özdemir ile Orhan Özdemir’e şehit her işçi için birer kez olmak üzere 4'er kez müebbet hapis cezası verdi.

DHA

Son Güncelleme: 10.12.2021 10:09
Anahtar Kelimeler:
ŞırnakSilopiPKKTerörörgütSaldırıİşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye yolu sattı, mahallelinin ulaşımı 4 kilometre uzadı
Belediye yolu sattı, mahallelinin ulaşımı 4 kilometre uzadı
'Yılbaşı fidanlarını Manavgat'a dikin' çağrısı
'Yılbaşı fidanlarını Manavgat'a dikin' çağrısı
Hakkari'de 3 şehit için askeri tören
Hakkari'de 3 şehit için askeri tören
Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
Karadeniz'de selden sonra yangın tehlikesi
Kocaeli'de ‘Pitbull’ çetesine operasyon
Kocaeli'de ‘Pitbull’ çetesine operasyon
79 yılık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü
79 yılık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı
Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı
Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma