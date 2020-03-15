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39 gün sonra cesedi bulundu

Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

15 Mart 2020 Pazar 12:44
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39 gün sonra cesedi bulundu

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir’in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir’in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi" denildi.

İtfaiye eri Mehmet Can Daşdemir, 4 Şubat'taki çığ düşmesinin ardından karlar altında kalanları kurtarmak için bölgede arama- kurtarma çalışmalarına katılmış, 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanBahçesarayÇığItfaiyeci
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