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32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, 32 yıl önce kendi elleriyle mezarını kazıp, türbe şeklinde inşa eden emekli inşaat ustası İsmail Delibaş (87), hayatını kaybetti. DHA'ya geçen yıl verdiği röportajda, "Vefat ettiğimde kimse mezarımı kazmayla uğraşmayacak" diyen Delibaş'ın isteği yerine getirildi.

01 Ekim 2021 Cuma 10:01
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32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi

Ardeşen ilçesine bağlı Duygulu köyünde emekli inşaat ustası İsmail Delibaş, 32 yıl önce kendi kazdığı mezarı türbe şeklinde inşa etti. Mezar taşını da hazırlayıp, ölüm tarihini boş bırakan Delibaş, dün yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Köy camisinde kılınan namazın ardından Delibaş'ın cenazesi, kendi inşa ettiği mezara, eşinin yanına defnedildi. Delibaş, geçen yıl Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği son röportajında, "Vefat ettiğimde kimse mezarımı kazmayla uğraşmayacak" demişti.

'İSTEDİĞİ YERDE DEFNETTİK'

Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Adem Yurtseven, "Kendisi cami mimarisi konusunda çok hevesliydi. Evimizin önüne mezarlık yaptırmak istiyordu. Mezarlık yeri açtı, buradaki yabani hayvanlardan korunmak için önce etrafını çitle sardı. Çit görüntüyü bozunca böyle bir yapı yapmaya karar verdi. Cami ustası olunca da ortaya böyle türbe şeklinde bir yapı çıktı. 7 yıl önce annem vefat edince ilk onu defnettik. Şimdi babamı kaybettik. Her şeyi hazırlamıştı. Mezar yerini açmış, üzerine örtüleceği toprağı da poşetleyip hemen yapının girişine koymuştu. Üzerimize düşen görevi yaptık. Onu istediği yerde defnettik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeArdeşenMezarİsmail Delibaş
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