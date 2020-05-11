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303 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:08
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303 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 ilde 08 Mayıs saat 24.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün gece saat 24.00'te sona ereceği hatırlatıldı. 24 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Ayrıca bugün  saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki; 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96.658’dir. Öte yandan 61 ilde, 303 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır" denildi.

'YARINDAN İTİBAREN BERBERLER, KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK'

Açıklamada, "Yarından itibaren kısıtlamaları kaldırılan berberler, kuaförler, güzellik salonları / merkezlerinin çalışma saatlerinde ve koşullarında yapılan düzenlemelerle faaliyetlerine başlayabileceklerdir. Aynı zamanda İl, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında; giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemeleri satışı da yarından itibaren yapılabilecektir. Bu tür yerlerde, iş yeri sahiplerinin/ işletmecilerin, personelinin ve vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve hijyen tedbirlerine harfiyen uymaları, salgınla mücadelede son derece önemlidir" ifadelerine yer verildi.

'REHAVETE KAPILMADAN, TEDBİRLERİ UYGULAMAYA DEVAM ETMELİYİZ'

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bugün ilk defa 4 saatliğine sokağa çıktığı belirtilen açıklamada, "13 Mayıs Çarşamba günü 14 yaş ve altı çocuklarımız ile 15 Mayıs Cuma günü 15-20 yaş arasındaki gençlerimiz saat 11.00-15.00 arasında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmek şartıyla sokağa çıkabileceklerdir. Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza, 20 yaş altındaki çocuklarımıza/ gençlerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayıştan ve fedakarlıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Ancak şu unutulmamalıdır; bazı kısıtlamaların kaldırılması hayatın normal akışına döndüğü anlamına gelmemektedir. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Rehavete kapılmadan, tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

'KOVİD-19 SALGININI HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ'

Ülke genelinde denetimlerin süreceği belirtilen açıklama şunlar belirtildi:

"Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler vb iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz ise devam edecektir. Aziz Milletimize,  tüm bu süreçte, göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Kovid- 19 salgınını da birlikte yeneceğiz."

Yapılan açıklamada salgın ile mücadelede vatandaşlardan yapılması istenenler ise şu şekilde sıralandı:

* Toplu taşıma araçları ile seyahatlerde,

* Pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde,

* Fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan işyerlerinde,

* İl Hıfzıssıha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda valiliklerce duyurulan yerlerde,

* Havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, Sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takmaya devam etmeleridir.

DHA

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Içişleri BakanlığıSalgınHastalıkPandemiKoronavirüsCovid19Karantina
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