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30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

RİZE’nin Çayeli ilçesinde Hasan Ç. (53), hasat ettikleri çaydan elde edilen gelirin harcanması nedeniyle çıkan tartışmada 30 yıllık eşi Rukiye Ç.'yi (52), 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:49
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30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 01.00 sıralarında Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana geldi. Hasan Ç., iddiaya göre topladıkları çaydan kazandıkları parayı harcadı. Eşi Rukiye Ç. parayı sorunca da çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Ç., eşini 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Rukiye Ç'nin çığlıklarını duyan komşuları, jandarmayı aradı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Rukiye Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan Hasan Ç., gözaltına alındı.

Rukiye Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DHA

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RizeçayeliKadınCinayetErkekKadın Cinayeti
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