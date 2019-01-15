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3 gündür kayıptı, cesedi bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Zekeriya Akyol'un (31) cansız bedeni bir dere kenarında bulundu.

3 gündür kayıptı, cesedi bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Zekeriya Akyol'un (31) cansız bedeni bir dere kenarında bulundu.

15 Ocak 2019 Salı 09:34
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3 gündür kayıptı, cesedi bulundu

MANİSA 

Jandarma ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Aşağıdolmadeğirmen Mahallesi'ndeki Değirmen Başı mevkiinde bir ceset olduğu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler, dere kenarında 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin, 31 yaşındaki Zekeriya Akyol olduğu belirlendi. Engelli olduğu öğrenilen Akyol'un etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sele kapıldığı tahmin edilirken, Akyol'un 3 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, Akyol ailesinin 3 gündür herhangi bir kuruma kayıp başvurusunda bulunmadığı öne sürüldü. Hayatını kaybeden Zekeriya Akyol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaKayıpDereCeset
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