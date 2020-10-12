Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1180
ALTIN
486.707
DOLAR
7.8498
STERLİN
10.2648
EURO
9.2568
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Yenilenen CSO sanatseverlerle buluşacak
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı önleyecek
Bilişim Vadisi'nde geliştirilen cihaz, ithalatı...
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Ümit Milli Takım, İngiltere karşısında
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Anadolu Efes, Almanya'ya gitti
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

20 bin hektar arazide, bitki çeşitliliğini araştırıyor

ERZURUM'un Olur ilçesinde, Dutlu Dağı ve çevresindeki 9 köyde endemik bitki araştırması yapılıyor. Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nde başmühendis olarak görev yapan Mehmet Önal, 20 bin hektar alanda, bölgenin bitkisel çeşitliliğinin tespit edildiğini, tıbbi ve aromatik açıdan önemli türlerin belirleneceğini söyledi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 09:52
30 Okunma
20 bin hektar arazide, bitki çeşitliliğini araştırıyor

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü Başmühendisi Mehmet Önal, Karadeniz iklimine yakınlığı ile bilinen Olur ilçesindeki Dutlu dağı ve çevresinde yer alan 9 mahallede endemik bitki araştırması başlattı. 900 metre rakımdan 2 bin 530 metre yüksekliğe kadar yaklaşık 20 bin hektar alanda yapılan araştırmayı 3 yıldan beri yürüten Başmühendis Önal, araziyi adım adım geziyor. Doğu Karadeniz'in güney doğu kısmında yer alan Dutlu Dağı ve çevresinin flora ve bitkilerinin vejetasyon (bitki örtüsü) yapısını inceleyen Önal, Ormanağzı, Dutlu, Günlüce, Yolboyu, İriağaç, Tekeli, Kaledibi, Coşkunlar ve Köprübaşı mahallelerindeki bitki çeşitlerini de tek tek not alıyor.

Araştırma kapsamındaki Dutlu Dağı'nın Karadeniz ikliminin yanı sıra karasal iklim özelliği de taşıdığını aktaran Başmühendis Önal, "Dolayısıyla her iki bölgeye ait bitki türlerini barındırmaktadır. Alanın topoğrafik yapısı, iklim, jeomorfolojik ve toprak özellikleri bitki tür çeşitliliğinin oldukça zengin olmasını sağlamıştır. 900- 2 bin 530 metre yükseltiler arasında bulunan araştırma alanı, dikey yöndeki yükselti farkları, sahadaki doğal bitki örtüsünün dağılımını da etkilemiş. 2018 yılında başlayan arazi çalışmaları neticesinde aralarında çok sayıda endemik bitkinin de bulunduğu 900'e yakın tür tespit ettik. Çalışmanın tamamlanması planlanan 2022 yılı sonuna kadar bu sayının daha da artmasını tahmin ediyorum" dedi.

Başmühendis Mehmet Önal, 1 yıl sonra tamamlanacak çalışma ile alanın bitkisel tür çeşitliliğinin tespit edilmesinin yanı sıra tıbbi ve aromatik açıdan öneme sahip bitkilerin de belirlenmesinin amaçlandığını, yeni bitki türleriyle Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlanacağını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitkiçeşitArazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı
Bolu'da bu yıl 180 hektar orman alanı yandı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 36 gözaltı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 36 gözaltı
Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü
Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü
İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte alkolden 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti
Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
Kars’ta baraj yolu tamamlanıyor
Kars’ta baraj yolu tamamlanıyor
Karadeniz'de 'deniz çöpü ve mikroplastik' tehlikesi
Karadeniz'de 'deniz çöpü ve mikroplastik' tehlikesi
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma