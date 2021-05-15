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2 yıl sonra ziyarete açılıyor

Türkiye’nin 3 bin 350 metre uzunluğuyla 10'uncu büyük mağarası olan, Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 19 Mayıs'ta tekrar ziyarete açılıyor. Mağaranın gezilebilen 875 metrelik yürüyüş parkuru bölümünde fosil giriş, astım salonu, harikalar salonu ve mucizeler salonu bulunuyor. 

15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:00
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2 yıl sonra ziyarete açılıyor

İl Özel İdaresi'nce 21 Haziran 2001'de turizme açılan, 3 bin 350 metre ile Türkiye’nin en uzun 10’uncu ve Zonguldak’ın en uzun 2’nci mağarası olan Gökgöl Mağarası'nda bugüne kadar çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlandı. Araştırmalara göre, karbonifer dönem ile tarihlendirilen ve 350 milyon yıl yaşında olduğu belirlenen mağara; mercan fosilleri, dikit, sarkıt, sütun, damla taşı, travertenleri ve yer altı deresi ile dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, mağarada oluşturulan 875 metrelik yürüyüş yolunda fosil giriş, astım salonu, harikalar salonu ve mucizeler salonu gibi alanları gezebiliyor. Ayrıca yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeniyle mikroklima özelliğine sahip olan mağaranın, solunum yolu astım hastalarının tedavisinde de yararlanılmak üzere sağlık turizmi açısından büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor. 

19 MAYIS'TA AÇILACAK 

Bugüne kadar yaklaşık 400 bin ziyaretçinin ağırlandığı mağara, 7 Ağustos 2019 tarihinde, Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi Projesi kapsamında ziyarete kapatıldı. Girişine kafe, ziyaretçi alanı, mescit, hediyelik eşya bölümü, kütüphane ve sergi holü yapılan mağaranın 19 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılması planlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakGökgöl MağarasıZiyaretTurizm
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