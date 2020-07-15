1,5 yılda 92 göçmen defnedildi

VAN - Van Gölü'nde, 27 Haziran'da, içinde 60 kaçak olduğu tahmin edilen teknenin battığı yerin tespit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarla 33 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Çıkarılan cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna götürülüyor. Otopsileri tamamlanan göçmenlerden 17'sinin cenazeleri kentteki Yeni ve Seyrantepe mahallelerinde bulunan kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. 1 Ocak 2019'dan bu yana yurda yasa dışı yollardan girip, çeşitli nedenlerle ölen 92 göçmen, bu iki mahalledeki kimsesizler mezarlığında dini vecibeler yerine getirildikten sonra toprağa verildi.

MEZAR TAŞLARINA NUMARALANDIRMA YAPILMIŞ

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Serkan Başdinç, mezarlıklar Müdürlüğü'nün 82 personel 12 araç ve 188 çağrı merkezi ile 7/24 kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi. Başdinç, 1 Ocak 2019 ile 13 Temmuz 2020 tarihine kadar 92 düzensiz göçmeni defnettiklerini belirterek, "Bunların 75'i Seyrantepe, geriye kalan 17'si de Yeni Mahalle’deki kimsesizler mezarlığında defnedilmiş. Van Gölü'nde 27 Haziran’da batan son tekne faciasında ölen 17 cenazeyi Adli Tıp'tan aldık. Bunların 16'sını Yeni Mahalle, 1 cenazeyi ise Seyrantepe'deki mezarlıkta numaralandırılmış ve kayıt altına alınmış şekilde İslami usullere göre defin işlemleri gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 75'i ise sınırda donarak veya trafik kazalarına ölmüştür. Bunların tamamının defin işlemleri de İslami usullere göre gerçekleştirilmiştir. Adli Tıp Kurumu'ndan biz bu cenazeleri alırken, numaralandırılmış şekilde alıyoruz. Biz de aynı şekilde numaralandırılmış şekilde mezarlıklar müdürlüğümüzde kayıt altına alıyoruz. Yarın öbür gün bizden istendiğinde, biz bunları tekrardan aynı numarayla alıp Adli Tıp'a gönderiyoruz. Sahipleri çıktığında numaralandırılmış şekliyle sahiplerine teslim edebiliyoruz. Numaralandırma, hangi mezarlığın kime ait olduğunu, hangi tarihte ve nerde öldüğünü gösteriyor" dedi.

Seyrantepe Mahallesi'nde mezarlığın 1992 yılında defne açıldığını söyleyen Başdinç, "Mezarlığın bir kısmı kimsesizler mezarlığı olarak ayrılmış. Diğer bölümde de ölen vatandaşlarımızın defin işlemleri yapılıyor "diye konuştu.