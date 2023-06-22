İstanbul

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesi para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmayı sürdürüyor.

Dün ABD Kongre'sinde sunum yapan Fed Başkanı Powell, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verirken, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu belirtti.

Powell, neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi yetkililerinin faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşündüğünü kaydederek, parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman alacağını bildirdi.

Gelen verilerin bütünü ve risk dengelerinin yanı sıra bunların ekonomik faaliyet ile enflasyon görünümüne etkilerine göre kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini belirten Powell, "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor." dedi.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee gelecek birkaç ay içinde, mal enflasyonunun düşüp düşmediğinin bir anlam kazanacağına işaret ederek, sonbaharda da konut enflasyonunun düşmeye başlaması gerektiğini anlattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, sene sonuna kadar bankanın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçlendi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında da oynaklığı artırırken, özellikle kısa ve orta dönem tahvil faizleri yükseldi.

Altının ons fiyatı yeni günde düşüş eğilimini dördüncü güne taşıyarak 1.928 dolara inerken, azalan resesyon kaygılarıyla dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 değer kazanarak 77 dolara çıktı.

Öte yandan, dün Barclays'in not indirimi sonrası Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 5,5 düşerken, ABD Federal Ticaret Komisyonunun dava açmasının ardından Amazon hisseleri de yüzde 1'e yakın geriledi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,52, Nasdaq endeksi yüzde 1,21 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa'da İtalya hariç satış ağırlıklı seyir dün üçüncü iş gününe taşınırken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün İngiltere'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 8,7 ile değişiklik göstermezken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e çıktı.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 36 seviyesine çıktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin de "şahin" tonlarını koruması risk algısını güçlendirmeye devam ederken, Isabel Schnabel, Avro Bölgesi'nde kar ve ücret artışlarının enflasyonda düşüşü sınırladığını söyledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,12 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya'da pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Fed'in para politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,23 altında 5.186,83 puandan tamamladı.

Bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler bankanın politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 23,5737'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,5680 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.250 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, nisan ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD, 1. çeyrek cari işlemler dengesi

17.00 ABD, mayıs ayı 2. el konut satışları ve öncü endeks

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

17.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi

AA