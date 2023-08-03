Türkiye'de etkisini artıran hava sıcaklığı vatandaşlara bunaltıcı bir gün yaşatırken sahiller ve parklar ile meydanlarda sakinlik gözlendi.

İstanbul

İstanbul'da etkili olan "eyyam-ı bahur" sıcaklarından bunalanların bir kısmı denize girerken bazıları da parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Megakent, bu kez de Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde dün itibarıyla etkisini göstermeye başlayan yeni bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor.

"Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak da tanımlanan eyyam-ı bahur ile kentte gün içerisinde hava sıcaklığının pik noktaya ulaşması bekleniyor.

Meteorolojinin kentte bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranının yüzde 79'lara kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı insanlara bunaltıcı bir gün yaşatıyor.

Sıcak havada ferahlamak isteyen İstanbullular da soluğu Boğaz'ın serin suları ile kentteki plajlarda aldı. Sıcaktan bunalanların bir diğer adresi de park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar oldu.

Caddebostan'da termometre 39 dereceyi aştı

Denize girmek isteyen bazı kişiler Kadıköy'deki Caddebostan Plajı'nı tercih etti.

Ailesi ya da arkadaşlarıyla buraya gelenler plajı doldururken, öğle saatlerinde Caddebostan Sahili'nde termometreler 39,6 dereceyi gösterdi.

Boğazın serin sularında denize girmek isteyen bazı kişilerin tercihi Üsküdar'daki Salacak Sahili oldu. Buraya gelenlerden bazıları denizde yüzdükten sonra kayalıkların üzerinde güneşlenerek vakit geçirdi.

Sahilde kavurucu sıcağa rağmen sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra Kız Kulesi'ni ziyaret etmek için sırada bekleyenler de vardı.

Arkadaş grubuyla sahile gelen Ayşegül Türkmenli, AA muhabirine, sıcak hava uyarılarının ardından arkadaşlarıyla sahilde bir etkinlik organize ettiklerini belirterek "Bugün çok sıcak, denize atalım kendimizi dedik ama hiç o kadar sıcak değil, mükemmel." ifadesini kullandı.

Sahili çok güzel bulduğunu, plajın da kalabalık olduğunu anlatan Türkmenli, deniz suyunun da gayet güzel olduğunu, hem denize girdiklerini hem de piknik yaptıklarını söyledi.

Gülay Aksoy da sürekli buraya geldiklerini, yıllardır sahilin müdavimi olduklarını dile getirerek "Çok güzel, hava sıcaklığını hiç hissetmiyoruz bile. Sabah kahvaltımızı yaptık hep beraber arkadaşlarla. Şimdi de gölgede dinleniyoruz." diye konuştu.

Serinlemek isteyenlerin adresi sahiller oldu

Avrupa Yakası'nda serinlemek isteyen bazı kişiler Beşiktaş'taki Aşiyan Sahili'nde denize girdi.

Denizden çıkanların bir kısmı sahilde güneşlenirken bazıları da ağaçlık alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne gelenler de denize girdikten sonra kayalıklarda güneşlenip beraberinde getirdikleri şemsiyelerin altında dinlendi.

Her gün yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan İstanbul'un en turistik bölgelerinden Eminönü'nde bunaltıcı sıcak nedeniyle özellikle güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Sultanahmet Meydanı'nda ise ziyaretçilerin çoğunluğunu yabancı turistler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden bazı turistler şemsiye ve şapkayla güneşten korunurken bazıları da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcakların etkisinden korunmak isteyen bazı kişiler ve turistler de Gülhane Parkı'nda vakit geçirdi.

Bakırköy Meydanı'nda çoğu dükkan ve işletmede klima ve vantilatörlerin çalıştığı, insanların da dükkanların tentelerinin oluşturduğu gölgelik alanlardan yürüdüğü görüldü.

Antalya

Antalya'da yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur" nedeniyle sıcağın yanı sıra etkili olan yüksek nem bunaltıyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte nem oranını ise yüzde 72'e ulaştı.

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Konyaaltı ilçesinin karşısında yer alan Beydağları nem nedeniyle görülemez duruma geldi.

Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Öte yandan bazı tatilciler de parklardaki palmiye ağaçlarının altındaki gölge alanlarda dinlendi.

Ege Bölgesi

Her yıl temmuz sonu ile ağustos başı arasındaki zaman diliminde etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisiyle termometreler Aydın'da 39, İzmir, Denizli ve Manisa'da 38 dereceyi gösterdi. Sıcaklığın yanı sıra yüksek nemin etkili olduğu bu kentlerde öğleden sonra sokak ve caddelerin boş kaldığı gözlendi.

Nem oranının kent merkezinde yüzde 35, Kuşadası'nda nem yüzde 44 ve Didim'de yüzde 42 olarak ölçüldüğü Aydın'da sokağa çıkmak zorunda kalanlar zor anlar yaşadı.

Parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenen bazı kişiler su içerek serinlemeye çalıştı.

Öte yandan kentin geleneksel lezzetlerinden olan ve sıcak havalarda yoğun tüketilen kar helvası tezgahlarında da satışların arttığı görülüyor.

Kar helvası satıcısı Ali Rıza Cambaz, satışlarının çok iyi olduğunu belirterek "Kar helvası dondurma gibi değildir. Dondurma yersiniz sonra susarsınız ama kar helvası yediğinizde sizi 4 saat susatmaz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Sevilay Gündoğdu ise 60 yaşında ilk kez bu kadar bunaltıcı sıcaklarla karşılaştığını söyledi.

Sıla Güven de "Söylenecek hiçbir şey yok çünkü aşırı sıcak, ölüyoruz. Keşke bir şey olsa da havaları kısabilsek, soğusa." dedi.

Öte yandan Kuşadası ve Didim ilçelerinde de sahiller, serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Plajların aşırı sıcağa rağmen kalabalık olduğu gözlendi.

Sıcaklık ve nem artacak

Sıcak nedeniyle İzmir'de de kent merkezinde ana cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor. Normalde yoğun kalabalıkların görüldüğü Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kordon ve Karşıyaka'da özellikle öğleden sonra insan sayısının azaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın hava sıcaklığının Aydın'da 42, Manisa'da 43, Denizli'de 42, İzmir'de 36 derece olması, nem oranının ise İzmir'de yüzde 63, Aydın'da yüzde 54, Manisa'da yüzde 52, Denizli'de ise yüzde 40'a ulaşması bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale il merkezinde öğleden sonra iyice artan hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaştı, nem yüzde 63 ölçüldü.

Lapseki ilçesinde ise sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik azaldı.

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği ilçede, sıcak ve nemden bunalanlar deniz kenarındaki çay bahçelerinde serinlemeye çalıştı.

Bazı iş yerlerinde ise esnaf, serinlik için dükkanlarının önlerini suladı.

İlçe sakinlerinden Murat Gezer, AA muhabirine, aşırı sıcaklardan bunaldıklarını ve gölge alanları tercih ettiklerini söyledi.

Son dönemde en sıcak günlerden birini yaşadıklarını belirten Gezer, "Hava bugün çok sıcak gerçekten. Zaten sokaklar bomboş. Kimse evden çıkmıyor." dedi.

Esnaf Halil Akgün de gayrimenkul danışmanlığı yaptığını, sıcak havanın işlerini etkilediğini anlattı.

İlanlarını görerek gelenleri sıcak hava nedeniyle gezdirmekte zorlandıklarını ifade eden Akgün, bu nedenle yer gösterme işlemini bilgisayar üzerinden yaptıklarını sözlerine ekledi.

Edirne

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün etkisini daha da artırdı.

Sıcak hava dalgasına bağlı olarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıktığı bazı yerlerde termometreler 37 derecenin üzerini görürken hissedilen sıcaklık 41 dereceyi aştı.

Bazı kişiler kentteki tarihi kapalı çarşılara girerek güneşten korunmaya çalışırken kimileri ise süs havuzlarında elini yüzünü yıkayarak serinledi.

Vatandaşlardan Turgut Alırat, AA muhabirine bunaltıcı sıcaklardan çok etkilendiğini söyledi.

Sokağa çıktığında sıcaktan etkilenmemek için şapka ve güneş gözlüğü taktığını belirten Alırat, "Gezmeye çıkmıştım hava çok sıcak. Havuzun kenarında dinleniyorum, ellerimi yıkayarak serinlemeye çalıştım." dedi.

Kırklareli

Termometrelerin 35 dereceyi gördüğü Kırklareli'nde, özellikle hava sıcaklığının en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde insanlar ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmamayı tercih ediyor.

Kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Dışarıda olanlar da güneşten etkilenmemek için park ve bahçelerde ağaçların gölgesine sığınıyor.

Tekirdağ

Tekirdağ il merkezinde 34 derece ölçülen sıcak havadan bunalanlar gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinlemeye çalışıyor. Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç ve bina gölgeleri ile kapalı alanları tercih ediyor.

Sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken Kumbağ'da denize girerek serinlemeye çalışanların yoğunluğu arttı.

78 yaşındaki İhsan Koç işleri nedeniyle dışarıya çıkmak zorunda kaldığını söyledi.

Sıcaklarda dışarı çıkmamaya özen gösterdiğini aktaran Koç evde vakit geçirmeye çalıştığını belirtti.

Bankada işleri dolayısıyla dışarıda olduğunu anlatan Koç, "Kronik hastayım. Hava 3-4 gündür sıcak. Gölgelerde vakit geçiriyorum." dedi.

Tanju Özkan da dışarda olmaktan dolayı sıcaktan bunaldığını dile getirdi.

Düzce

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar, sahillere akın etti.

Mavi bayraklı plajları ve doğayla bütünleşen güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da sıcak hava nedeniyle denize girerek serinlemek isteyenler plajlarda yoğunluğa neden oldu.

Yeşil ve mavinin buluştuğu ilçede plajlara gelenler, denize girerek sıcak havanın etkisinden uzaklaştı.

Denize girmeyenler ise çay bahçeleri ile ilçe merkezinde sahil bandında yer alan asırlık çınar ağaçlarının gölgesinde dinlendi.

İlçede hava sıcaklığı 31 derece, nem ise yüzde 48 ölçüldü.

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte, yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki gölgelik alanları tercih etti.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin ise sıcaklar nedeniyle sakin olduğu gözlendi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise yüzlerini yıkayarak serinledi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kilis'te de bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda bazıları ise havuza girerek serinlemeye çalıştı.

Bursa

Bursa'da aşırı sıcaklar bunaltıyor.

Hava sıcaklığının termometrelerde 44 dereceye kadar çıktığı, meteoroloji verilerinde en yüksek sıcaklığın 39 derece ölçüldüğü kentin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı ve Ulu Camii çevresinde sakinlik hakim oldu.

Gün içinde dışarıda işi olan vatandaşların gölgelerden yürüdüğü görülürken serinlemek isteyenler parkları ve ağaç gölgelerini tercih etti.

Çocuklar belediyenin süs havuzlarında, büyükler ise çeşmelerde sık sık yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

AA