Ankara

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bin 824 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 556 bin 469, gümrüklerde ise 110 bin 355 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Avrupa'da Türkiye'deki seçimler için sandık kurulan birçok noktada oy kullanma işlemi sona erdi

Avrupa'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi birçok noktada tamamlandı.

Polonya, İsviçre, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Macaristan'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Polonya

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinde oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine, oy kullanma işlemlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Fırat, "Gelen yoğun talebi karşılayabilmek ve vatandaşlarımızın bekleme sürelerini kısaltmak için ilave oy verme kabinleri kurduk. Çoğunluğu genç olan seçmenlerimizin göstermiş olduğu ilgiyi şükranla karşılıyor, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre

İsviçre'de başkent Bern ile Cenevre ve Zürih olmak üzere 3 farklı noktada kurulan sandıklarda 29 Nisan'da başlayan oy kullanma süreci sona erdi.

Seçmenler, bu süreçte yerel saatle 09.00-21.00 arasında Türkiye'nin bu üç misyonunda oylarını kullanabildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 820 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenevre'de 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında sandıkların açık kaldığını kaydetti.

Özkan, "Vatandaşlarımızın seçime yoğun bir ilgi gösterdiğini gördük. Bu yıl oy verme işlemi, 2018 seçimlerine göre daha bir katılımla gerçekleştirildi. Her şey çok iyi işledi. Biz zaten Başkonsolosluk olarak lojistik ve fiziki tedbirleri almıştık. Oy verme sürecinde sandık kurulları ve müşahitlerimiz son derece uyumlu bir şekilde çalıştılar. Hayırlı olsun." diye konuştu.

İsveç

İsveç'te 1 Mayıs Pazartesi günü başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Başkent Stockholm'deki Stockholm Fuarı'nda 7 gün boyunca kullanılan oylar, sandık görevlileri tarafından torbalara konularak mühürlendi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı 42 bin 800 Türk seçmenin yaşadığı İsveç'te, resmi olmayan rakamlara göre 13 bin 669 kişi oy kullandı.

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde 10 bin 700 kişi oy kullanmıştı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Müsteşarı Çınar Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işinin 7 gün sürdüğünü söyledi.

Seçimde görev yapan sandık müşahitlerine teşekkür eden Ergin, "Seçime katılım esnasında ilk günlerde uzun sıralar oldu. Vatandaşlarımız sağ duyulu bir şekilde sandıklara gitti ve sorunsuz bir şekilde oy kullanma işlemini yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan

Bulgaristan'daki Türk vatandaşları, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin yanı sıra Filibe ve Burgaz başkonsolosluklarında sandık başına gitti.

Kayıtlı 7 bin 900 seçmenin bulunduğu ülkede, başkent Sofya'da 1148 seçmen oy kullandı.

Seçime yoğun ilgi gösteren seçmenler, 4 Mayıs'ta sandıkların açılmasıyla Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin önünde kuyruklar oluşturmuştu.

4 gün süren oy kullanma sürecinin sonunda Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği personeli, gözlemcilerin huzurunda toplanan oyları içeren zarfları çuvallara doldurarak mühürledi.

Sofya ve ülkenin ikinci büyük şehri olan Filibe'de kullanılan oylar, 8 Mayıs Pazartesi günü Türk Hava Yolları (THY) seferi ile Türkiye'ye yollanacak.

Bulgaristan'ın doğusunda, Karadeniz sahilindeki Burgaz şehrindeki Türkiye'nin başkonsolosluğunda verilen oylar ise kara yoluyla Türkiye'ye ulaştırılacak.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği yetkilileri, seçimde oy kullanma sürecinin sorunsuz geçtiğini, Bulgaristan'da verilen oy pusulalarının tamamını güvenilir şekilde Türkiye'ye ulaştırılacaklarını açıkladı.

İtalya ve Malta

İtalya'daki oy kullanma noktalarından Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda 3 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi yerel saatle 21.00'de (TSİ 22.00) son buldu.

Roma Büyükelçiliğinde 5 güne 5 sandık kurulurken, Milano Başkonsolosluğunda ise 3-4-5 Mayıs'ta ikişer, 6-7 Mayıs'ta ise dörder sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Malta'da da Valetta Büyükelçiliği'nde 6 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi bugün yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Büyükelçilikteki oy verme işlemi dün ve bugün kurulan ikişer sandıkta gerçekleştirildi.

İtalya'da toplamda 19 sandıkta kullanılan oylar ile Malta'da toplam 4 sandıkta kullanılan oyların 8 Mayıs Pazartesi günü diplomatik kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye ulaştırılması bekleniyor.

İspanya ve Portekiz

Oy kullanma işlemleri, İspanya'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunda 5-7 Mayıs arasında, Portekiz'de ise Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

İspanya'da 5 bin 838, ilk defa yurt dışında oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de ise 1484 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgilerde oy kullanma işlemlerinin rahat ve sorunsuz geçtiği bildirildi.

AA muhabirine değerlendirme yapan Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, seçimlere ilginin yoğun olduğunu, gerek Barselona ve çevre illerden gerekse Fransa'dan Türk vatandaşlarının gelerek oylarını kullandıklarını söyledi.

Evcit, "Vatandaşlarımızın ilgisi büyüktü ve sorunsuz bir şekilde oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Katılım yüzde 72 civarında. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Diplomatik torbalara konulup mühürlenen oy zarfları büyükelçiliklerde (Barselona'da başkonsoloslukta) muhafaza altına alınarak, yarın sabah diplomatik kuryelerin gözetiminde THY uçağıyla Türkiye'ye gönderilecek.

Yunanistan

Yunanistan'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında 29 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi 21.00'de sona erdi.

Yunanistan'da kayıtlı seçmenler, başkonsolosluklara giderek, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için tercihlerini sandığa taşıdı.

Başkonsolosluklarda 21.00'de oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla, oylar çuvallara konularak mühürlendi.

Mühürlenen çuvallar, muhafaza edilmek üzere kapısında üç kilit bulunan özel odaya götürüldü.

Kapının açılması için gerekli üç anahtardan biri Komisyon Başkanı veya memuruna, diğer iki anahtar ise iki farklı parti temsilcisine teslim edilerek güvence altına alındı.

Diplomatik torbaya yerleştirilen mühürlü oy çuvalları yarın Türkiye'ye ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik Başkonsolosluğundaki oy çuvalları THY'ye ait bir uçakla, Rodos Başkonsolosluğunda kullanılan oylar deniz yoluyla, Gümülcine Başkonsolosluğunda kullanılan oylar ise kara yoluyla diplomatik kurye ve parti temsilcileri eşliğinde Türkiye'ye götürülecek.

Çekya, Slovakya, Macaristan

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri Çekya, Slovakya ve Macaristan'da sona erdi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın birçok noktasında olduğu gibi Prag’da da hummalı bir seçim süreci yaşandığını ve bu gece itibarıyla sandıkların kapandığını söyledi.

Bağış, son seçimlerle karşılaştırıldığında, birçok ülkedeki oy verme süre ve günlerinin bu seçimlerde farklı oluğunu hatırlatarak "Örneğin Çekya'da 2018 seçimlerinde sadece bir gün bir sandık açılırken, bu sene vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için Prag'da sandıkları 3-7 Mayıs tarihlerinde 5 gün boyunca açık tuttuk. Son iki gün hafta sonu olduğu için vatandaşlarımız aynı anda 2 ayrı sandıkta oy verebildi. 2018’de toplam 728 kişi oy kullanırken bu seçimlerde 2 bin 19 seçmen katılım sağladı." dedi.

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından gönderilen pusulalar siyasi partilerin temsilcilerinin gözetimi altında gümrükten çekilerek, anahtarları siyasi parti temsilcilerinde de bulunan kilitli odalarda saklanarak seçim günlerinde seçmenlere sunuldu." bilgisini paylaşan Bağış, "Gerçekten ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir süreçteyiz. Vatandaşlarımız önümüzdeki 5 yılı belirleyecek kararlar alıyorlar. Söz artık milletin." görüşünü paylaştı.

Bağış, pusulaların büyükelçilik çalışanları ve siyasi partilerin temsilcileri ile mühürlü çuvallar içinde İstanbul'da YSK'ye temsil edileceği bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer de YSK'nin aldığı karar çerçevesinde Bratislava'da ilk defa bu seçimlerde sandık kurulduğunu, "Bu çerçevede Slovakya'da yaşayan vatandaşlarımız dün ve bugün Bratislava'da oy kullanmaları mümkün olmuştur. Bratislava açısından sandıklar bu akşam yerel saatle 21.00’de kapanmış ve oy verme işlemleri tamamlanmıştır." diye konuştu.

Demirer, oy torbalarının YSK tarafından belirlenen usul ve kurallar çerçevesinde güvenli bir şekilde ve süratle Türkiye'ye ulaştırılmasıyla sürecin tamamlanacağını ifade etti.

Büyükelçilik binasında vatandaşların güven ve huzur içinde oylarını kullanıldığını aktaran Demirer, "Bratislava’da ilk defa sandık açtığımız bu sürecin herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasından ve vatandaşlarımızın seçimlere yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde de oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Oy pusulalarının bulunduğu torbalar yetkililerin eşliğinde YSK’ye ulaştırılacak.

Çekya'da 3 Mayıs, Macaristan'da 5 Mayıs, Slovakya'da ise 6 Mayıs’ta oy verme süreci başlamıştı.

AA