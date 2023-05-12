Ankara

Yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs itibarıyla sona erdi.

Yurt dışında kullanılan oylar, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildi ve ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda toplandı.

Oylar diplomatik torbalardan çıkartılarak yeniden sandıklara konuldu ve kullanıldıkları yurt dışı temsilciliklerine göre tasnif edildi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz, AA muhabirine, 11 tırla ATO Congresium'a getirilen oylara, son olarak Avusturalya, Kuzey ve Güney Afrika'da kullanılan oyların da eklendiğini söyledi.

Uğuz, "Şu an burada 27 Nisan-9 Mayıs arası yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan yaklaşık 1 milyon 817 bin oyumuz var. Gümrüklerde halen oy verme işlemi devam ediyor. 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. O oyları biz saymayacağız. O oylar gümrüklerde kurulan seçim kurullarınca sayılıp bize birleştirme tutanakları gönderecekler. Bugün itibarıyla diplomatik torbaları açıp sandıklarına yerleştireceğiz. Akşam kapıyı tekrar kilitleyeceğiz. 14 Mayıs sabahı yine ben ve seçim kurulunda görevli dört siyasi parti temsilcimiz üyesi gelip burada torbaları çıkaracağız." diye konuştu.

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar bin 410 sandıkta sayılacak

Oyların, Türkiye genelindeki oy verme işleminin tamamlanacağı 14 Mayıs, saat 17.00'ye kadar kilit altında tutulacağını belirten Uğuz, yapılacak iş ve işlemleri şöyle anlattı:

"O gün sandık kurulunda görev alacak arkadaşlarımıza geçtiğimiz günlerde kurs verdik. Sayım dökümü ne şekilde yapacaklarını anlattık. O gün sandıklar oluşacak. Bir başkan, bir memur üye ve üç siyasi parti temsilcisi ve yeteri kadar müşahit nezdinde saat 17.00'de Türkiye'yle birlikte sandıklarımız açılacak. Sayım döküm işlemi yapılacak. Tutulan tutanaklar, gene bizim kurduğumuz seçim kurulumuza ait merkezde birleştirme yapılacak. Sonra bu birleştirmeleri il seçim kurulu vasıtasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na göndereceğiz ve işlem tamamlanacak."

Seçim ikinci tura kalırsa pusulalar 15 Mayıs'ta basılacak

Ali Uğuz, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda, oy pusulalarının 15 Mayıs'tan itibaren hemen basılmaya başlanacağını hatırlattı.

Uğuz, "Diplomatik torbalarımızı hazırlayacağız ve 3 gün içinde yurt dışına yine diplomatik kuryeler vasıtasıyla göndereceğiz. Oy verme 3 gün sürecek. Sonra diplomatik torbalar aynı şekilde tekrar bize gelecek ve 28 Mayıs'ta tekrar sayımı burada yapacağız. Akşam itibarıyla bitmiş olacak." diye konuştu.

AA