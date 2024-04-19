İstanbul'da metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı İstanbul'da metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde arızalandı
Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek."